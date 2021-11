Une rencontre entre le collège communal et la ligne hiérarchique du service des travaux d'Amay s'est tenue mardi concernant le sort réservé à l'agent menacé de licenciement. À l'issue d'une rencontre, le retrait de la décision de licenciement de l'agent en question a été acté. Une nouvelle qui a été annoncée aux travailleurs vers 13h30. Ces derniers étaient encore en grève mardi, en guise de solidarité. "Avec le soutien du personnel, qui a fait preuve d'une grande solidarité, le travail syndical a porté ses fruits", se réjouit Thierry Gilson, secrétaire permanent de la CSC Services publics.

Depuis le 9 novembre, le personnel du service des travaux d'Amay a décidé de se mobiliser en réclamant la réintégration d'un collègue licencié par la direction de la commune.

Mardi, le collège a rencontré les différents membres de la ligne hiérarchique du service des travaux et s'est positionné en faveur du non-licenciement de l'agent. L'ouvrier est donc maintenu en fonction. Il sera transféré dans un autre service, où il sera à l'essai pendant six mois.

Le secrétaire permanent de la CSC Services publics souligne la concertation entre le collège et le syndicat tout au long du processus. "C'est important que ce dialogue puisse se poursuivre dans les mêmes conditions de respect et d'écoute. Il y a un malaise au sein des différents services de l'administration et il est essentiel que nous puissions rapidement mettre à plat tous les problèmes pour repartir sur de bonnes bases", ajoute Thierry Gilson.

Ce dernier a convoqué une assemblée générale du personnel le 23 novembre pour réaliser un cadastre de la situation et établir un cahier de revendications.