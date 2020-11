"Suite aux observations de riverains, il est constaté une circulation non autorisée et socialement dérangeante rue Thier de l' usine à Amay", indique la police de la zone Meuse-Hesbaye sur Facebook.

"Pour rappel, la rue Thier de l’Usine à Amay est interdite à la circulation sur base d'un panneau C3 (Accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur) sauf en circulation locale pour les usagers venant de la rue Wehairon. Elle est également en sens interdit en venant de la chaussée de Tongres. Le code de la route définit une disposition qui indique à quoi correspond la circulation locale.Il s'agit généralement des résidents de la rue et de leurs visiteurs. Par exemple, les livreurs des habitants peuvent circuler dans la rue, tout comme les lignes d'autobus."

La police a constaté que la rue Thier de l’Usine est empruntée par de nombreux véhicules hors circulation locale malgré l’interdiction.

"Nous vous conseillons de circuler de la rue Wehairon vers la chaussée de Tongres en passant par la rue du Préquitis, rue Malvaux et la rue Pirka afin de rejoindre la Chaussée de Tongres à hauteur de la place Claudy Sohet (lieu dit place du Pirka) ou via la chaussée Roosevelt vers la chaussée de Tongres via la place Jean Jaurès (rond point bas d'Amay)."

Une campagne de prévention est actuellement réalisée par le service roulage de notre zone de police et l’Inspecteur de quartier plusieurs fois par semaine afin de sensibiliser les usagers à l’infraction.

"En parallèle, une étude est actuellement réalisée en partenariat avec le service mobilité de la commune afin d'envisager une modification des panneaux routiers ou autres aménagements utiles afin d'endiguer le phénomène. Une campagne de verbalisation pourrait suivre si la situation venait à ne pas s'améliorer", termine la zone de police.