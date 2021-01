Grégory, 48 ans, encourt une peine de 4 ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir violé une adolescente de 17 ans alors que celle-ci était ivre, sous les effets du cannabis et de cocaïne.

L’homme est particulièrement bien connu de la justice. Il a plus de 24 condamnations à son actif depuis 1998 et lorsqu'il a rencontré la jeune fille qui était alors en fugue, il était non rentré de congé pénitentiaire. Il purgeait une peine à la prison de Lantin. Il est notamment connu pour avoir écopé d’une peine de dix ans de prison devant la cour d'appel de Mons pour une attaque à main armée.

En juillet, 2018, Grégory a rencontré une jeune fille qui était alors en fugue et logeait un peu partout où elle le pouvait. Il lui a proposé de l’héberger. Ils ont alors commencé à vivre à Jehay, sur la commune d'Amay, au domicile de l'ex-compagne de Grégory. Cette dame, une ancienne prostituée qui souffrait d'un cancer en phase terminale est d’ailleurs décédée depuis.

Grégory a entamé une relation avec l'adolescente. Il a notamment demandé à la jeune fille de faire des photos dénudées pour les vendre à un homme. Il lui a fourni du cannabis et de la cocaïne. La jeune femme a entretenu des relations sexuelles consenties avec le quadragénaire.

Mais le 11 août 2018, alors qu'elle se trouvait en sa compagnie dans un gîte situé à Spontin, elle aurait tellement consommé de produits stupéfiants et d’alcool, qu’elle n’avait aucun souvenir de ce qui lui est arrivé.

Le parquet estime que dans ces conditions, elle n’était pas en état de consentir à une relation sexuelle. Elle s’est réveillée le lendemain et était complètement nue. Elle a demandé à Grégory ce qu'il s’était passé et il lui a dit « rien. » Mais lorsqu'elle a fouillé dans le GSM de l’homme, elle a découvert qu’il s’était filmé en train de la déshabiller. L’homme émettait des gémissements. Il a ensuite éteint la caméra au moment où il s’approchait d’elle.

L’homme a admis avoir eu une relation sexuelle avec elle cette nuit-là. Dans certains messages, il a évoqué le fait qu'il connaissait sa minorité et qu'elle pourrait « travailler » car cela lui rapporterait beaucoup d’argent.

En août 2018, la police est intervenue au domicile de l'ex-compagne de Grégory. Sur place, ils ont découvert l'homme en cavale, un autre homme libéré conditionnel, la jeune fille, mais aussi des armes à feu, des cagoules, des menottes et des liens.

Le prévenu n’a pas pu venir s’expliquer, détenu, il se trouve en quarantaine. Il a été représenté par deux avocats. La défense a plaidé l'acquittement pour le viol en estimant que la jeune fille était consentante, une peine plus clémente ou l’absorption avec une précédente condamnation.