Il s'est produit hier soir chaussée Freddy Terwagne.

Il n'y a pas que la tempête Ciara, laquelle continue de souffler ce mardi, qui donne du travail aux forces de l'ordre et aux services de secours.

Et ce même si, comme ce lundi, ceux de l'arrondissement de Huy-Waremme ont été soumis à rude épreuve.



Ainsi donc, la police de la zone Meuse Hesbaye et les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir à plusieurs reprises.

Et ce tant essentiellement pour des arbres arrachés et tombés sur la chaussée comme à Wanze, Verlaine et Saint-Georges.

A Amay, c'est toutefois un accident de la circulation qui les a mobilisés ce lundi en début de soirée.

Celui-ci s'est produit dans le centre d'Amay à hauteur de la chaussée Freddy Terwagne.



Seul en cause, un cyclomotoriste a perdu le contrôle de son véhicule.

Blessé mais visiblement pas grièvement, il a été pris en charge et emmené au CHR de Huy.