Afin de soutenir l’éclosion de commerces locaux de qualité tout en luttant contre la vacuité des cellules commerciales, la commune d'Amay, par le biais de son service Commerce, a été sélectionnée dans le cadre de l'appel à projets wallon Creashop-Plus.

Creashop-Plus vise, à travers l’octroi de primes aux nouveaux commerçants, à accroître l’attractivité et à dynamiser des zones commerciales spécifiques en y encourageant la qualité des commerces et la mixité de l’offre commerciale. Il s’agit en outre de diminuer le nombre de cellules commerciales vides, d’augmenter les services apportés à la population de ces zones et de diminuer à terme le nombre de travailleurs inoccupés en agissant sur l’autocréation d’emplois.

Creashop-Plus octroie donc une prime à l'installation pour les commerçants qui font le pari de s'implanter sur le territoire communal.

La commune lance pour ce faire un appel à candidatures.



Les projets qui auront été sélectionnés par le jury pourront bénéficier d’une prime couvrant jusqu’à 60% du montant total des investissements admis HTVA avec un maximum de 6.000 euros par prime. Le montant minimal des investissements consentis dans le cadre de l’ouverture du commerce devra quant à lui dépasser les 2.500 euros. Une liste des rues est concernée par la prime.



Les conditions et le dossier de candidature sont disponibles sur le site de la commune : https://www.amay.be/economie/guichet-independants/creashop/creashop-subside-a-linstallation

Les premières candidatures sont à rentrer pour le 15 octobre.