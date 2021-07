Afin de faire évoluer son cadre de vie "de façon harmonieuse, cohérente et en phase avec les besoins des Amaytois", Amay va se doter d’un “Schéma de Développement Communal” (SDC).



Pour se faire, la commune a mandaté le bureau d'études PLURIS (spécialisé dans l'aménagement du territoire). A côté de cela, la démarche s'accompagne d'un processus participatif. Chaque citoyen Amaytois sera donc amené à formuler un avis, une suggestion par rapport au projet. "Une capsule vidéo a été réalisée par le service Communication en collaboration avec le Centre culturel d’Amay pour présenter ce grand projet !", se félicite Didier Lacroix, échevin de l’Urbanisme et du Cadastre, qui invite à visionner celle-ci sur : https://youtu.be/oeOB0ELR5b0

Une vision stratégique



Le SDC est un outil qui permettra à Amay d'avoir une vision stratégique de l'aménagement de son territoire et ce, pour plusieurs années. Il définit les zones à urbaniser, à développer au niveau des logements (groupés inclusifs, légers, ...), des commerces, des services,... mais aussi les ensembles paysagers à protéger et le travaille sur la mobilité. "Il s’agit fondamentalement d’un document transversal, stratégique, inscrit dans la durée, qui touche à la vie communale et supra-communale et, surtout, qui concerne tous les Amaytois", explicite l'échevin. "Dans les mois à venir, au fur et à mesure de l’état d’avancement de ce schéma, nous ne manquerons de tenir les Amaytois informés à chaque étape-clé".