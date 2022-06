© D.R.

Nous l'évoquions ce vendredi, un aménagement pour piétons a (temporairement) fait le bad buzz à Liège... sur cette photo partagée sur les réseaux en effet, on pouvait observer trois "demi-passages" pour piétons, semblant partir de n'importe où pour arriver... nulle part. Plus concrètement, les passages se perdaient au milieu de la voirie, rue Sainte-Walburge.

Comme nous l'expliquions toujours, cet aménagement n'est nullement une erreur mais la première partie d'un nouveau type de traversée. Comme le précisait l'échevin Roland Léonard, les travaux sont en cours et l'objectif est de créer, au centre de cette voirie fort large, un "îlot-refuge" afin de sécuriser la traversée... "Il s’agit d’un dispositif utilisé pour la sécurité des piétons, lorsque des traversées sont fort larges", précisait l'échevin ce vendredi. Du positif pour la mobilité douce du quartier devait-on comprendre.

Aujourd'hui toutefois, c'est le comité de quartier de Sainte-Walburge qui sort du bois et qui juge ces aménagements inadaptés à la quiétude du quartier. Et de proposer dès lors une solution alternative, favorisant davantage les piétons et non la circulation automobile.

"Il y a quelques jours, le quartier de Sainte-Walburge a fait le buzz, au départ d'une photo", rappelle le comité. "Rapidement, les réseaux sociaux se sont emballés autour de ce pré-aménagement pour le moins incongru. Parmi les commentaires, de nombreux citoyens se sont étonnés de voir un aménagement aussi peu urbain à cet endroit. En effet, l'aménagement actuellement prévu favorise de manière non-proportionnée la circulation automobile aux dépens des piétons. En outre, du marquage routier et des bandes hachurées ne sont clairement pas un aménagement urbain !"



Dans ce cadre, le Comité de Quartier propose un aménagement alternatif, verdurisé et apaisé (illustration) :

"En réduisant l'emprise de l'espace dédié aux véhicules motorisés, limitant aussi la vitesse et garantissant une plus grande sécurité pour tous.

En créant un espace de convivialité devant le Théâtre Le Moderne, pour plus de lien social et permettant de verduriser un espace où le béton est roi.

En maintenant les accès au CHR et à la Montagne Sainte-Walburge, comme sur le plan initial.

En proposant un aménagement dans son ensemble plus urbain, plus adapté à un espace de vie et rééquilibrant l'espace entre les fonctions sociales du quartier et la fonction transitaire de ce dernier.