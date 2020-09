Pendant tout le chantier, la circulation sera réduite à une seule voie dans chaque sens avec une vitesse limitée à 50 km/h. Lors des deux phases, l’accès à la N684 depuis la N617b sera possible, mais pas par les bretelles habituelles : du 28 septembre au 2 octobre : les usagers souhaitant rejoindre Tihange à partir de la rive gauche (N617b) seront déviés via le rond-point de la PaixDieu, pour effectuer un demi-tour sur la N684 et redescendre ensuite vers la N90. Du 5 au 9 octobre : les usagers souhaitant remonter vers l’E42/A15 à partir de la rive gauche (N617b) devront faire demi-tour au rond-point de Tihange sur la N90, pour ensuite pouvoir remonter vers la E42/A15.

La fin du chantier est prévue pour mi-octobre 2020, si les conditions météorologiques sont favorables.

Ces travaux sont financés par la SOFICO, dans le cadre de son Plan de relance des chantiers (auto)routiers approuvé en juillet dernier, pour un budget d’environ 192 000 € HTVA. Ils sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures.

Ce lundi 28 septembre débutera un chantier de réfection du revêtement de la N684 sur le pont d’Ampsin-Neuville sur environ 400 mètres.