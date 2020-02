Salvatore, 31 ans, encourt 6 ans de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis une agression dont les conséquences sont désastreuses puisque sa victime a dû se fait amputer d’une jambe !

Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2017, Salvatore s’est rendu dans un night-shop rue Mathieu de Lexhy, à Grâce-Hollogne. Déjà éméché, il se rendait sur place pour acheter de l’alcool. Il a demandé au tenancier à pouvoir aller aux toilettes, ce que ce dernier a refusé. Salvatore a alors porté une pluie de coups à la victime ! Il s’est acharné. Alors que la victime a réussi à se relever, il l’a une nouvelle frappée. Il lui a jeté de grosses canettes de bière au visage. Le tenancier a sorti une batte de base-ball pour se défendre.

Alors que Salvatore et son accompagnant prenaient la fuite, le tenancier est sorti et a essayé de retenir l’accompagnant. Quelques minutes plus tard, Salvatore a foncé avec sa voiture sur le tenancier, le coinçant entre son véhicule et un muret ! Il a foncé une seconde fois. Il ne s’est arrêté que lorsqu’un autre employé a ouvert sa portière pour l’empêcher de redémarrer. Salvatore a pris la fuite. La victime a subi une fracture ouverte de la jambe. Après plusieurs opérations, les médecins ont dû se résoudre à l’amputer…

"J’aimerai présenter mes excuses", a indiqué Salvatore devant le tribunal. "Je ne bois jamais d’alcool. Je suis vraiment désolé, je sais bien que cela n’excuse pas."

Le parquet a requis 6 ans de prison à l’encontre du prévenu qui est en récidive légale. Me Reynders a plaidé une peine de travail ou un sursis probatoire pour son client.