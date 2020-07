Alors que le musée La Boverie vient de prolonger jusqu’au 2 août l’exposition "Hyperrealism Sculpture", comprenant une sélection d’une quarantaine de sculptures hyperréalistes d’artistes internationaux, l’institution culturelle annonce qu’elle accueillera dès l’automne prochain le pape du pop art, Andy Warhol. Renouvelant sa collaboration avec l’agence Tempora, l’exposition "Warhol - The American Dream Factory" parcourra "de manière originale quatre décennies de l’œuvre de Warhol" et donnera à voir l’étendue de son talent, explique-t-on. "À travers une œuvre foisonnante, plus que jamais pertinente aujourd’hui, l’exposition se veut aussi le portrait d’une Amérique dont Warhol a su capter l’âme comme nul autre de ses contemporains."

Un artiste emblématique

Visible du 2 octobre 2020 au 28 février 2021, l’exposition revisitera la vie et la carrière de celui qui fut l’un des artistes les plus influents du XXe siècle. Artiste emblématique, Warhol efface sciemment le clivage entre culture élitiste et populaire. À travers le prisme de son regard ironique se lit une fresque où se mêlent mutations sociales et politiques, nouvelles habitudes de consommation, puissance émergente de l’image et de la "société du spectacle".

Parcourant ses 40 ans de création, l’exposition racontera les débuts de l’artiste en tant qu’illustrateur publicitaire, quand il s’installe à New York en 1949. Les années 50, grâce à la diversité de ses commanditaires, le verront explorer une grande variété de techniques et de supports dans une créativité sans limites. Devenu peintre, l’homme raconte les sixties, décennie révolutionnaire qui voit l’apogée de la société de consommation. Ses œuvres sont construites sur le principe de la sérialisation des images et de la production de masse… À noter que l’exposition donnera à voir les œuvres les plus célèbres de l’artiste, tout en offrant un aperçu de sa diversité créatrice : dessins, peintures, films, imprimés, magazines, pochettes de disques, couvertures de livres…