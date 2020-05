L’association Animal Sans Toi… T, basée à Viemme, sur la commune de Faimes, a planté 58 arbres autour de son refuge pour faire un geste pour la planète et ses habitants.

"Nous avions comme projet de rendre le site agréable, mais aussi d’aider la faune et la flore locale", explique Fabrice Renard, vice-président de l’association, "un budget d’environ 5 000 euros a été nécessaire pour mettre en place ce projet. Nous manquons de plus en plus de haies et d’arbres, alors que les animaux et les insectes en ont besoin pour survivre. Les arbres pourront également fournir de l’ombre à nos animaux. Nous avons choisi une quinzaine de platanes, des arbres fruitiers, mais aussi des tulipiers de Virginie". L’association a choisi des arbres qui grandissent rapidement et ne sont pas trop grands. “Le but est aussi d’égayer le site et pour nourrir les abeilles qui viendront butiner le pollen”, ajoute le vice-président.

Vie animale et environnement

Pour Animal Sans Toi… T, on ne peut sauver les animaux qu’en améliorant leur environnement. C’est dans cette optique qu’il souhaite poursuivre d’autres projets. "Nous voulons replanter des haies et garder une bande libre pour y planter des arbustes et des plantes qui peuvent servir de nourriture aux oiseaux. Ce projet devrait être finalisé dans les deux ou trois ans. À quoi bon protéger les animaux s’ils n’ont pas d’habitat naturel et de nourriture ? Il est nécessaire de prendre soin de la nature car c’est nécessaire à la survie de tous et de l’être humain", relate Fabrice Renard.

Ce dernier estime qu’il est nécessaire que chacun fasse un geste : "il faut attirer l’attention des gens sur le fait qu’il faut maintenir des fleurs et protéger l’environnement. L’infiniment petit disparaît. Il y a de moins en moins d’abeilles, de moustiques. C’est un équilibre indispensable".