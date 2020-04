C’est une bonne nouvelle, contrairement à ce que l’on pouvait craindre, les personnes ont adopté plus d’animaux pendant la pandémie. Ainsi, du côté de la SRPA de Liège, on évoque "un boum" des adoptions. "Nous avons actuellement 73 chiens à la SRPA de Liège alors que la moyenne est de 125 chiens. Il nous reste 53 chats alors que nous en avons également d’habitude 125. Il y a eu plus d’adoptions".

Selon Fabrice Renard, les personnes ont trouvé une compagnie auprès des animaux. "Je pense que les personnes se sont retrouvées avec plus de temps. Elles ont découvert qu’avoir un animal permettait un réconfort. Comme les gens ne travaillent pas, ils ont plus de temps de s’occuper d’un animal".

Il n’y a eu qu’un seul abandon pour crainte de contamination au Covid-19. Les personnes n’ont pas cédé à la panique. "Les seuls animaux qui se retrouvent chez nous en rapport avec le Covid-19 sont ceux qui se retrouvent sans famille à la suite des décès des maîtres, ou au fait que des maîtres sont hospitalisés". Une quarantaine d’animaux sont concernés. "Nous avons eu des oiseaux, des chiens et des chats".

Depuis le confinement, si plus d’animaux ont été adoptés, ce n’est pas pour autant à la légère. "Depuis que nous avons obtenu une dérogation pour rouvrir nos refuges aux personnes désirant adopter, nous avons pris plus de temps pour parler avec les candidats adoptants", poursuit Fabrice Renard. "Nous avons bien souligné qu’il ne fallait pas prendre un animal pour le rejeter plus tard. Certains sont venus avec l’idée d’adopter et à force de discuter avec eux, ils sont repartis sans animal. Nous espérons les avoir conscientisés". De cette crise du coronavirus, les gestionnaires de certaines associations ont décidé de retirer du positif. "Nous nous sommes rendu compte qu’avant, nous travaillions dans des conditions plus stressantes. Il y avait beaucoup de visites dans le refuge. C’était plus stressant pour le personnel, mais aussi les animaux. Nous allons continuer à réaliser des adoptions uniquement sur rendez-vous pour prendre plus de temps avec les adoptants".