Mardi soir, le groupe Engie Electrabel annonçait en interne son intention d’interrompre ses projets liés à la prolongation du nucléaire.

Cette communication intervient alors que le nouveau gouvernement fédéral a lui-même confirmé la sortie du nucléaire en 2025.

Or, une évaluation devra être faite fin 2021 pour vérifier s’il est bel et bien possible de se passer des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3.

Le groupe en question estime toutefois qu’il sera alors trop tard pour réaliser dans les délais les travaux nécessaires à la prolongation.

Alors que cette décision doit être confirmée lors d’un CA prévu ce vendredi, le sujet s’est invité ce mercredi au Parlement wallon.

La députée régionale Caroline Cassart (MR) s’est ainsi préoccupée de "tous les emplois que génère la centrale de Tihange", dont 1 000 directs.

"Un dossier important"

"L’annonce d’Engie a été un réel choc dans le secteur. Il faut agir et réfléchir à une solution pour tous les travailleurs", a plaidé cette dernière.

Et de mettre en garde contre "le risque d’une fuite de main-d’œuvre qualifiée", d’où sa question posée à la ministre en charge.

Dans sa réponse, Christie Morreale (PS) a évoqué "un dossier d’une extrême importance", ayant pris contact avec le bourgmestre de Huy.

Et de faire référence à une task force qui a été mise sur pied à cet égard, elle qui se dit en outre "partisane d’une transition en douceur".

Il est important selon la ministre Morreale de veiller à recaser un maximum de travailleurs et "il faut éviter à tout prix la fuite des talents".

Quant à la députée Cassart, elle a insisté sur la nécessaire cohérence entre les différents niveaux de pouvoir. "Il ne faut pas revivre ce que l’on a connu avec la sidérurgie."

À noter encore, concernant la task force, qui réunit la Ville de Huy, ULiège, Spi et Forem, qu’elle doit bientôt présenter ses pistes de réflexion.