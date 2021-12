BVI.EU, spécialisé dans l'aménagement de parcs d’activités mixtes, d’unités PME et de bâtiments sur mesure depuis plus de 25 ans, a annoncé ce lundi avoir acheté un terrain de 110 000 m² à Ans. Cette surface, qui équivaut à 17 terrains de football, se situe non loin de la sortie d'autoroute de Bonne-Fortune, soit rue du Montenegro, face au site où a été construit le futur hôtel de police de la zone d'Ans/Saint-Nicolas.

"Après avoir conquis de nombreux sites dans le brabant wallon, BVI.EU s’exporte en province de Liège. Le parc d’activités d'Ans offrira un espace pour différents types d'entreprises", précise-t-on chez BVI.EU, où on ne manque pas de souligner la proximité avec les Pays-Bas et l’Allemagne.

"Grâce à la proximité de grands axes routiers tels que les autoroutes E25, E40 et E42, le futur parc d’activités offrira d’excellentes liaisons internationales avec Maastricht et Aix-la-Chapelle", relève-t-on.

Un autre atout mis en évidence pour les entreprises qui s'y installeraient, c'est la localisation à un jet de pierres de l'aéroport liégeois (Liege Airport). Il semblerait, en effet, que cette future zone soit davantage destinée à des activités en lien avec la logistique.

Le promoteur précise qu'il prévoit d’entamer les travaux dès la fin de l'année prochaine.