Une nouvelle maladie aurait-elle fait son apparition ? Maladie que l’on pourrait nommer marchite… À Ans, en tout cas, bon nombre de personnes semblent en souffrir ! Est-ce grave docteur ? Pas du tout ! Marcher quelques mètres plutôt que de chercher à tout prix à se garer au plus près n’a jamais tué personne ! Par contre, vous pourriez vous sentir mal en relevant votre courrier et en y découvrant une amende pour infraction à l’arrêt ou au stationnement… Plutôt simple comme traitement, non ? D’autant plus que dans les zones où les infractions à l’arrêt ou au stationnement sont monnaie courante, il existe des parkings publics non payants à proximité…

Ces zones noires sont par exemple la place Nicolaï où certains persistent à se garer sur la voirie, route Militaire à Alleur où l’on se gare sur le trottoir au plus près des infrastructures sportives ou encore, le summum du grand n’importe quoi, près d’écoles… Là, peu importe où l’on arrête son véhicule, ce qui compte, c’est de débarquer vite fait son ou ses enfants… Trop d’incivilités donc qu’il convient de réprimer ! Raison pour laquelle les autorités ansoises viennent d’opter pour l’application de sanctions administratives pour les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement et ce, comme cela se pratique déjà en matière d’infractions environnementales. Le principe a été adopté lundi soir au conseil communal.

"En février, nous allons lancer une campagne de prévention à différents endroits à déterminer en fonction des incivilités qui sont constatées. Les gens seront ainsi sensibilisés au fait qu’ils commettent des infractions de roulage. Et après la phase de prévention, suivra la répression", prévient Grégory Philippin, bourgmestre d’Ans.

Vous voilà donc prévenus ! Alors si vous ne souhaitez pas alimenter plus qu’il ne le faut déjà les caisses communales, puisqu’il s’agit de sanctions administratives communales, vous savez ce qu’il vous reste à faire…