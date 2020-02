En matière de collecte des déchets ménagers, la commune d’Ans se démarque encore aujourd’hui de bon nombre de communes de la province de Liège puisqu’il s’agit d’un service qu’elle organise elle-même avec son propre matériel… Mais le fonctionnement va changer puisque, il y a quelques mois, le conseil communal a acté la décision de se dessaisir au profit de l’intercommunale Intradel et ce, en vue d’adopter le système de conteneurs à puce. Mais afin de se donner le temps d’organiser correctement la transition, ce dessaisissement n’est pas entré en vigueur en ce début d’année mais a été programmé pour le 1er janvier 2021. D’ici là, à côté de la mise en place du nouveau système, la commune entend informer et sensibiliser la population. Deux premières séances d’initiation au compostage à domicile sont ainsi organisées. "Ces séances s’inscrivent dans la vaste campagne d’information et de sensibilisation au tri des déchets qui sera menée à Ans tout à long de cette année", souligne Walther Herben, Premier échevin en charge de la Gestion territoriale. Ces deux séances sont prévues en mars et permettront à tout un chacun d’apprendre les bases du compostage à domicile en compagnie d’un guide composteur. Soit le jeudi 5 mars (19 h) au réfectoire de l’école du Tilleul à Loncin (rue de Jemeppe) et le mardi 10 mars (19 h) à la salle des mariages de l’administration communale d’Ans. Ce sera aussi l’occasion d’acquérir un fût de compostage ou un système de lombricompostage pour lesquels l’administration communale d’Ans accorde une prime. À noter qu’une attestation individuelle et personnelle sera remise aux participants à ces séances d’informations. Celle-ci a toute son importance, sachant qu’aucune prime ne sera octroyée sans l’obtention de cette attestation… Pour prendre part à l’une de ces séances, il convient de s’inscrire au 04/247.72.67. - 24. ou via environnement@ans-commune.be.