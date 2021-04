Mardi un accident dramatique a eu lieu, rue des Français, à Ans.

Alors qu’il quittait un emplacement de parking, un automobiliste a barré la route à un deux roues. Le pilote de la moto n’a pu éviter l’obstacle et le choc a été extrêmement violent. Ledit pilote et son passager ont été catapultés à plusieurs mètres et sont lourdement retombés sur le sol.

Malheureusement, le choc fut tel que le pilote a été tué sur le coup. Son passager a été très grièvement blessé et transporté à l’hôpital. Ses jours sont considérés comme étant danger.

Le conducteur de la voiture, lui, est indemne, mais en état de choc. Les premiers tests policiers le concernant se sont révélés négatifs.

Le parquet de Liège a été averti du drame et a envoyé un expert pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Peu avant 21 heures, la rue des Français était toujours interdite à la circulation.

A l'heure d'écrire ces lignes, l'identité du défunt n'a pu être déterminée, sans le moindre doute.