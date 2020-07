On compte dans l'entité plus de 350 établissements

Le conseil communal d'Ans a décidé à l'unanimité l'affectation d'un montant de près de 600.000 euros en chèques "commerce", pour soutenir les différents acteurs locaux ayant souffert de la crise du Covid 19.

C'est en effet lors de sa séance de ce lundi 13 juillet que le conseil communal a lancé ce plan destiné à assurer la relance du commerce local qui, précisent les autorités ansoises, "est fort de plus de 350 établissements de tailles diverses et qui a été fortement impacté par les mesures prises lors du confinement afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid 19".

Un plan initié et mis sur pied par le Collège communal.

Au total, ce sont 10 000 chèques destinés à la relance directe du commerce local et des aides spécifiques sous forme de primes qui sont prévus… Ils vont être émis à destination de la population par la commune d'Ans.

"En pratique, ils seront achetés par les citoyens au prix de 25 €, les chèques auront une valeur de 35 € pour les commerçants participant à l’opération, la différence de 10 € étant prise en charge par la commune", précise-t-on à Ans. "Chaque ménage pourra acquérir ces chèques à raison d’un chèque par membre du ménage. Via cet incitant, l’occasion est donnée aux habitants de prendre activement part à l’opération mise en place de soutien au commerce local".

Ces chèques pourront être acquis à la commune et une vente en ligne via le site communal sera également organisée. Ils pourront être achetés jusqu'au 31 octobre et utilisés jusqu'au 31 mars 2021. Quant à la livraison, elle sera effectuée par le service des gardiens de la paix. La liste des commerces participant à l’opération sera visible sur le site communal.

Des primes pour le commerce, y compris l’Horeca, et les intermittents du spectacle...

En marge de l’émission de ces chèques, des primes seront également octroyées aux commerçants (300 € pour le commerce de détail et 500 € pour l’Horeca) et aux intermittents du spectacle (500 €). Pour obtenir ces primes, les commerçants locaux devront justifier d’une attestation de « Droit passerelle ».

Outre ces 10.000 chèques, plus de 5700 chèques seront également émis pour soutenir les personnes qui ont subi une perte de pouvoir d’achat et les acteurs de première ligne…

"Le commerce local n’a pas été le seul à souffrir face à cette crise, les personnes à faibles revenus, les travailleurs ansois mis en chômage temporaire ou les indépendants bénéficiaires du droit passerelle ont subi une perte de leur pouvoir d’achat", constate le Collège. "Là aussi, le Collège communal a décidé de leur octroyer un chèque de 50 Euros + 1 chèque bonus de 10 €/enfant".

Le personnel soignant...

"Ans a également voulu remercier l’ensemble du personnel soignant ansois ( infirmiers à domicile , médecins, pharmaciens, paramédicaux locaux et du secteur hospitalier et du secteur des maisons de repos) qui était en première ligne lors de l’épidémie et qui lui aussi a connu des heures particulièrement difficiles. Ces personnes recevront un chèque de 100 € à utiliser auprès du commerce ansois", poursuivent les autorités. "Les couturier.e.s bénévoles et autres acteurs de la solidarité ansois ne sont pas oubliés. Le même sort leur est réservé. Le travail des agents communaux qui ont presté et ont été exposés sera également valorisé. Ils recevront des chèques consommation dont le montant pourra aller jusqu’à 200 Euros. Un total de plus de 15 700 chèques vont donc circuler dans le commerce local et, si l’on prend en compte l’effet levier, 850.000 € seront ainsi injectés dans l’économie locale".

Ce plan d’aide au commerce local et à la population complète les actions déjà menées par le Collège tout au long de la crise, comme les mesures d'allègement fiscal, le soutien aux commerçants via la mise à disposition de matériel, la distribution de masques ou encore un soutien stratégique pour l'enseignement fondamental.

Le tout dans un contexte financier particulièrement difficile souligne-t-on enfin à Ans.