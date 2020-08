Ce n'est pas la première fois qu'un incendie se déclare dans des box de garage au sein d'une cité sociale à Ans... Par le passé, des incendies d'origine volontaire ont été à déplorer à plusieurs reprises.

Dans la nuit de lundi à mardi, la police et les pompiers sont intervenus dans la cité Lonay, avenue Henri Lonay où, à hauteur du 161, un incendie s'était déclaré dans les garages. Patrice Lempereur, président de la société de logements du Plateau, qui gère cette cité, confirme qu'il s'agissait bien d'un incendie volontaire.

"Immédiatement, la société de logements du Plateau, sous la direction de Denis Larue, a pris des mesures. L'accès au site va être interdit, le temps de se procurer des barrières. Les garages toujours loués à cet endroit feront l’objet d’une suspension de location, de manière à ce qu’il n’y ait plus de passage et que toute présence sur les lieux soit suspecte et donc sujette à intervention, voire poursuites judiciaires. Un avis sera affiché en ce sens", précise Patrice Lempereur, qui s'est rendu auprès des occupants des logements jouxtant le lieu de l’incendie afin d'envisager des solutions aux problèmes des uns et des autres.