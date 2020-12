Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Freddy, 50 ans, à 8 mois de prison avec sursis probatoire pour s’être rebellé et avoir porté des coups à un inspecteur de police après avoir été enfermé dans un cimetière ! Les faits sont survenus à une époque difficile puisque Freddy était en dépression et sa maman s’était fait agresser quelques semaines auparavant.

Le 1er juin 2016, Freddy et sa maman se sont rendus au cimetière d’Ans. Après un moment de recueillement, ils se sont retrouvés renfermés dans le cimetière ! "J’ai essayé de prévenir des employés du cimetière qui se trouvaient sur place et ils ne nous ont pas ouverts alors que nous étions plus tôt que la fermeture officielle. Ils n’auraient pas pu ignorer notre présence car la voiture se trouvait devant."

La police de la zone a été appelée sur place. Les inspecteurs ont constaté qu’une dame âgée et Freddy, son fils, étaient enfermés dans les lieux. Rapidement, Freddy se serait montré agressif. Il était très énervé. Il voulait déposer plainte contre le fossoyeur et donnait l’ordre aux policiers d’acter sa plainte directement. Lorsqu’ils ont tenté de le calmer, il a mis en doute leur qualité réelle de policier, a monté le ton et refusait de donner son nom.

Selon les policiers, il est monté dans sa voiture et a refusé d’en ressortir. Il se serait débattu violemment lorsque les policiers ont tenté de le maitriser et a invité les policiers à l’affrontement. Il a porté des coups dont un avec le poing fermé sur l’avant-bras d’un inspecteur avant de le faire tomber au sol. Il lui a ensuite porté un coup de coude à l’arcade sourcilière. Les policiers ne parvenaient pas à le maitriser à quatre. Il a également essayé de les mordre. Freddy a toujours nié les faits et s’estimait victime de violence policière. Il a déposé plainte au Comité P, mais a été débouté. Devant le tribunal, Freddy n’en démordait pas. "Je vous assure que je n’ai rien fait", a-t-il déclaré à la juge. Il a fini par admettre qu’un suivi psychologique ne lui ferait pas de tort.