En février dernier, le conseil communal d'Ans actait la démission de deux figures locales de la politique ansoise, Robert Grosch et Georges Secretin, le premier du conseil communal et le second du conseil de l’action sociale (CPAS). Ce lundi, on a appris que Georges Secretin (ex-RCA: Renouveau Communal Ansois) est décédé dimanche, à l'âge de 78 ans, à la suite d'un malaise cardiaque.

Avant sa démission, Georges Secretin figurait parmi les plus anciens élus d'Ans. C'est en 1977 qu'il est entré au conseil communal et il a siégé dans l'opposition durant plusieurs législatures, en tant que chef de groupe. En 2011, le cartel formé avec le CDH ayant intégré la majorité, il est devenu échevin. Jusqu'aux élections communales de 2012, il a été le Monsieur Finances de la commune d'Ans.

L'avocat honoraire repose au funérarium Foret à Alleur. Visites, de 16 h à 19 h, mardi, mercredi et jeudi. L'inhumation aura lieu, vendredi 1er avril (11 h 30), au cimetière de Loncin (nouveau) après une cérémonie en l'église Sainte-Marie à Ans (10 h).