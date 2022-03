L’échevin de l’égalité des chances avait été exclu du parti socialiste à la suite de ces faits

Henri Huygen, 72 ans, ancien échevin PS d’Ans qui avait pour fonction entre-autres l’égalité des chances a été acquitté par le tribunal correctionnel de Liège devant lequel il devait répondre d'avoir tenu des propos homophobes. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'incitation et donc que les propos relevaient de la liberté d'expression. Les faits litigieux s'étaient produits en public et lors d’une discussion entre Henri Huygen et Thomas Cialone, un élu MR. Il a tenu toute une série de propos qui en ont choqué plus d’un, mais qui ne sont pas, selon le tribunal, pénalement répréhensibles.