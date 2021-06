Un centre spécialisé a estimé qu’un habitant d’Ans âgé de 41 ans, qui est soupçonné d’avoir commis des attouchements sur un petit garçon âgé de 8 ans pourrait bénéficier de conditions probatoires.

Le parquet de Liège a requis une peine de 18 mois de prison avec sursis probatoire à l’encontre de l’intéressé qui doit répondre d’avoir commis des attouchements sur son neveu mais aussi d’avoir harcelé le petit garçon et sa famille.

En avril 2018, le bambin s’est rendu chez sa grand-mère pendant les vacances scolaires. Sur place, il a été mis en contact avec l’oncle de l’enfant, un quadragénaire, qui vit sur place. Ce dernier présente un léger retard mental. Après quelques jours passés sur place, le frère de l’oncle a téléphoné à sa soeur, la maman du petit garçon, pour lui signaler qu’elle devait venir rechercher l’enfant car il s’était passé quelque chose entre le petit garçon et son oncle. Lorsque la maman a demandé à l’enfant ce qu’il s’était passé, le garçonnet lui a expliqué que son oncle lui avait touché les fesses et avait tenté à plusieurs reprises de l’embrasser sur la bouche…

Après cette dénonciation, le suspect a, à de très nombreuses reprises, tenté de contacter le petit garçon et sa famille. Il a également proposé de payer 300 euros pour voir l’enfant. Il a aussi colporté des rumeurs sur l’enfant au sein même de son école ! En effet, il a contacté la maman d’un copain de classe du petit garçon pour lui dire qu’il fallait se méfier de l’enfant parce qu’il était homosexuel ! Il a également déclaré que toute l’école devait être au courant. Des comportements qui ont eu des conséquences particulièrement graves pour l’enfant. Le 13 avril 2018, la maman de la victime a déposé plainte auprès des services de police. Alors qu’elle se trouvait au commissariat, l’oncle continuait de la harceler au téléphone à de nombreuses reprises. Il a continué ce comportement pendant un certain temps. Il a notamment passé plus de dix appels vocaux et envoyé neuf messages écrits en une seule nuit. Dans ces messages, l’intéressé disait qu’il allait faire prendre au petit-garçon un médicament pour qu’il lui dise toute la vérité, mais aussi qu’il était amoureux de lui. Le petit garçon a fini par dire qu’il voulait mettre fin à ses jours.

Devant le tribunal, le prévenu a nié les faits mis à sa charge. Il a prétendu que c’est l’enfant qui essayait de l’embrasser et était intéressé par lui. Un centre spécialisé a rencontré l’homme pour déterminer si il était apte à suivre des conditions probatoires. Le centre a estimé que le suspect n’a aucune remise en question personnelle mais estiment toutefois qu’un suivi spécialisé pourrait être bénéfique. Les personnes qui l’ont rencontré estiment qu’il présente un danger limité. La défense a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute ou le sursis probatoire. Le jugement sera prononcé en juillet prochain.