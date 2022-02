Artan, à peine âgé de 18 ans, a écopé d’une peine de travail d’une durée de quatre-vingt heures ou à défaut, une peine de prison d’un an pour avoir commis un vol avec violence particulièrement désagréable. En effet, il n’a pas hésité à faire usage d’un spray lacrymogène à l’encontre de sa victime. Le 24 décembre dernier, le jeune homme avait donné rendez-vous à un vendeur dont il avait trouvé la trace sur un site spécialisé. Ce dernier avait fait paraitre une annonce pour la vente d’une casquette Gucci d’une valeur de 550 euros.

Artan a pris contact avec le vendeur et lui a fait savoir qu’il était intéressé par l’achat de cette casquette. Le vendeur et l’acheteur potentiel ont pris rendez-vous à Ans. Artan s’est rendu sur place avec une connaissance. Il n’avait pas l’intention d’acheter la casquette, mais bien de la voler… Pour ce faire, il s’est muni d’un spray lacrymogène. Lors de la rencontre, l’ami n’est pas intervenu, mais sa présence a, sans conteste, eu un effet “dissuasif”, comme le souligne le tribunal. Artan a essayé la casquette. Il a fait mine de prendre de l’argent pour payer le vendeur.

Mais au lieu de cela, il a sorti son spray lacrymogène et en a fait usage en direction du visage de la victime. Artan a pris la fuite avec la casquette. La victime a été vue par des policiers juste après la scène. Elle avait encore les yeux en larmes à la suite d l’agression qu’elle venait de subir. Le suspect a été identifié grâce à son profil sur Internet. Il été interrogé concernant les faits. Artan a directement avoué avoir commis ces faits. Il a déclaré les regretter. Le juge a tenu compte du trouble occasionné à l’ordre social, de l’atteinte portée à la personne et au patrimoine d’autrui.

tribunal a souligné la nécessité de lui faire prendre conscience de ce que le respect de l’intégrité psychique et du patrimoine d’autrui constitue une norme sociale élémentaire et fondamentale qu’il n’est pas permis d’enfreindre. Artan a bénéficié de cette mesure de faveur parce qu’il n’a pas le moindre antécédent judiciaire, en raison de son jeune âge et de ses regrets.