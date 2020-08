Une plongée dans un monde plus gai, plus coloré, plus chaleureux, plus apaisé: c'est ce qui sera à voir au château de Waroux du 11 septembre au 25 octobre prochains.

Et ce au travers de la biennale internationale d'art naïf et singulier dont la quatrième édition proposera différentes œuvres, peintures essentiellement mais aussi sculptures.

Lesquelles seront réalisées par 68 artistes venus de 17 pays qui exposeront pour l'occasion sous la direction de Corinne Delhaye, commissaire de l’exposition en question.

Ces derniers proposeront des représentations parfois décalées mais toujours chaleureuses et spontanées d’un univers où l’être humain a conservé son âme d’enfant.



Le parc du château de Waroux, accessible également, permettra au public de poursuivre cette balade au cœur d'un monde poétique.

Cette exposition-vente, en entrée libre et gratuite, sera ouverte à tout public et à découvrir du mardi au dimanche de 14 à 18 heures.

Port du masque obligatoire et catalogue en vente à l’accueil. Infos : www.chateau-waroux.be – tél : 04 247 72 73 ou 04 371 98 38.