La commune devrait en recevoir plus de 57.000

Le Collège communal d’Ans a décidé de fournir deux masques à chaque citoyen(ne) ansois(e) âgé de trois ans et plus. Cela signifie que plus de 57.000 masques vont ainsi être distribués.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’opération menée en partenariat avec Liège Métropole qui réunit les Bourgmestres des 24 communes de l’agglomération liégeoise.

La distribution de ces masques se fera en deux phases en toutes boîtes :

La première débutera le ce mercredi et se clôturera le 16 mai. A cette date la commune aura effectivement reçu, sauf cas de force majeure, les premiers 28.500 masques – ils arrivent en lots successifs - permettant de fournir un premier masque à l’ensemble de la population, à l’exception, pour éviter tout risque d’étouffement, des enfants de moins de trois ans.

Un second masque sera distribué dans un deuxième temps de sorte que, fin du mois de mai au plus tard, chaque habitant aura reçu les deux masques que le collège tient à lui faire parvenir.

Les recommandations relatives à l’utilisation des masques et leur nettoyage seront également communiquées en recommandant à chacun(e) de ne pas baisser la garde face à cet ennemi invisible qu’est le Covid-19.