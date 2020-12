En cette fin d'année, le conseil de quartier d'Ans Coteaux a organisé l’opération "Boîtes à chaussures" mise en place en faveur des sans-abris et des plus démunis. Concrètement, un point de dépôt était à disposition à l’atelier D. situé rue Walthère Jamar.

Comme l'explique son président Patrice Lempereur, "cette année a été particulièrement solidaire". C'est ainsi que 215 boîtes à chaussures ont été récoltées, chacune contenant des aliments prêts à manger, des boissons non alcoolisées, des gants, des produits de soin, des mouchoirs...

Une fois la boîte à chaussures remplie et assortie d'une carte de voeux, les citoyens étaient invités à ajouter un peu de convivialité à leur don. A savoir "écrire un petit mot doux, une jolie carte, prenant le temps de transmettre et de partager des émotions et des valeurs".



A noter encore que les boîtes à cadeaux en question sont remises anonymement à des familles ainsi qu'à différents intervenants qui viennent en aide aux sans-abris et aux personnes dans le besoin sur le territoire de la commune.