Au mois d'août prochain, le quartier du bas d’Ans et des Coteaux va connaître la 6e édition d’un grand événement : la grande fête baptisée "Ans-Les-Bains la fête des Coteaux". Elle se déroulera du jeudi 11 août au mardi 16 août, autour des célébrations du 15 août, qui battent traditionnellement son plein place Nicolaï.

"La place sera décorée sur un air de vacances, avec transats, parasols, pistes de pétanque et terrasses", explique Patrice Lempereur, Président du Conseil de quartier d’Ans Coteaux. "Et, bien sûr, une bonne humeur contagieuse".

Au programme, des animations au quotidien pour tout public, un parc de châteaux gonflables et des jeux-concours. Le tout sur fond de musique lounge, pour une ambiance ‘chill out’ maximale.

Autour d’attractions foraines, une vingtaine de chalets proposeront restauration, boissons et initiatives originales du monde associatif local. "Les cafetiers et commerçants de la place et des Coteaux sont évidemment nos premiers partenaires. Ils pourront placer des terrasses ou louer un chalet à prix démocratique. L’agencement de la place Nicolaï, avec ses dénivelés, se prête bien à créer un chouette village, dont l’entrée sera gratuite et sans obligation de consommer".

L’appel aux candidatures à la location d’un chalet est lancé afin de préparer l’édition 2022. Le formulaire de candidature est disponible auprès du Conseil de quartier d’Ans Coteaux, rue Basse-Cour, 99 à 4430 Ans. E-mail : cqanscoteaux@outlook.be ou par téléphone : 0495 91 32 83. Date limite le 15 mai 2022. Un jury déterminera la liste des occupants des chalets sur base du dossier de candidature rentré.