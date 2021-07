Après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, l'événement Ans-les-Bains, qui fait vibrer le quartier des Coteaux aux alentours du 15 août, ne s'y déroulera pas non plus cet été. Les organisateurs avaient annoncé l'annulation, tout en précisant qu'ils réfléchissaient à une alternative... Finalement, il a été décidé de reporter Ans-les-Bains en septembre prochain!

La 5e édition aura donc lieu du jeudi 23 au lundi 27 septembre, sur la place Nicolaï. Une annonce qui est d'ailleurs présentée comme une "délivrance" au vu de la situation sanitaire qui tend à s'améliorer...

"La place sera décorée sur un air de vacances avec transats, parasols, pistes de pétanque et terrasses. Et bien sûr, une bonne humeur contagieuse!", souligne Patrice Lempereur, président du conseil de quartier d'Ans Coteaux.

Au programme? Des animations quotidiennes pour tous les publics, un parc de châteaux gonflables et des jeux-concours, le tout sur fond de musique lounge. A côté des animations et de la fête foraine, une vingtaine de chalets proposeront de la petite restauration, de quoi se rafraîchir ainsi que d'autres initiatives du monde associatif local. "Les cafetiers et commerçants de la place et des Coteaux sont évidemment les premiers partenaires. Ils pourront placer des terrasses ou louer un chalet avec possibilité de terrasse, à prix démocratique", ajoute Christopher Gauthy, l'échevin ansois en charge des relations avec les quartiers.

Les organisateurs précisent que des mesures seront prises pour assurer la sécurité de tous selon les normes sanitaires en vigueur au moment de l'événement. Ainsi, selon les décisions des autorités, on envisage déjà d'établir des parcours fléchés, de mettre à disposition du gel hydroalcoolique et des tests salivaires et d'exiger le port du masque hors bulle.

Il reste quelques possibilités pour la location d'un chalet. Plus d'infos auprès du conseil de quartier d’Ans Coteaux via cqanscoteaux@outlook.be ou 0495/91 32 83.

L'accès à l'événement sera, comme chaque année, gratuit.