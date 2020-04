En porte à porte, dès lundi prochain.

Les mesures de confinement imposées par les autorités fédérales pour lutter contre la propagation du coronavirus ont entraîné une réorganisation du travail au sein de l'administration communale ainsi que l'arrêt de certains services. C'est le cas de la collecte des déchets verts en porte à porte, Ans étant "une des très rares communes wallonnes à encore proposer ce service gratuitement à nos concitoyens".

En ce beau temps propice à l'entretien des jardins et espaces verts, le collège communal a décidé de réactiver la collecte bimensuelle des déchets verts en porte à porte et ce, dès lundi prochain. Service qui sera maintenu tant que les centres de traitement resteront accessibles.

"Pour rappel, les déchets de tonte, feuilles, petits branchages sont à placer de préférence dans des conteneurs ou poubelles rigides, lesquels seront reposés sur le trottoir après avoir été vidangés. La limite est de 1 m3. Les sacs en plastique de toutes espèces sont tolérés mais il y a lieu de savoir que, dans ce cas, les sacs seront emportés par les collecteurs", précise-t-on à la commune d'Ans.

A noter que les déchets organiques (déchets de cuisine, restes alimentaires...) ne sont pas des déchets verts et doivent, dès lors, être placés dans les poubelles "normales". De plus, les branchages plus importants doivent être assemblés en fagots liés, dont la longueur ne peut dépasser 1,20 m.

"Respecter ces règles, c’est, en même temps, respecter nos ouvriers. Et ils le méritent car, comme leurs collègues, ils assurent, contre vents et marées, la continuité du service public !", insiste-t-on à la commune d'Ans.

Pour le détail des passages, il convient de consulter le calendrier Intradel distribué en début d’année. Selon les horaires d’ouverture des centres de recyclage, les tournées devraient le plus souvent débuter à 6 h du matin (au lieu de 7 h 30 habituellement). Il est donc conseillé de sortir les déchets verts la veille, au soir, du jour prévu pour la collecte.

Bon nettoyage à tous!