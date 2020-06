Par l'ASBL Récipro-Cités

Après avoir aidé les commerces de proximité mais aussi les établissements proposant de la livraison ou des plats à emporter, l'ASBL Récipro-Cités Ans Alleur Loncin Xhendremael désire également mettre en lumière l'Horeca... à l'aube de la réouverture des bars, cafés et restaurants.

"Nous souhaitons en effet mettre en avant tous les commerces de notre entité car les cafés, bars et restaurants devraient être ouverts lors de la Phase 3, dès le 8 Juin", indiquent les responsables de l'association active sur l'entité d'Ans, "ceci devrait se faire sous conditions également, communiquées en temps opportuns et après analyse du résultat des phases de déconfinement ci-avant".

Concrètement, l'objectif de l'association est de mettre en lumière ces commerces Horeca, en mettant à leur disposition des canaux de comunications et des flyers, "qui seront réalisés gratuitement", précisent Patrice Lempereur, président de l'ASBL et Christopheur Gauthy, vice-président.

"Maintenant que nous voyons le bout du tunnel et les perspectives en matière de déconfinement, la patience, la motivation et l’espoir doivent nous animer et nous en sommes convaincus, animent déjà tous les commerçants, nous sommes solidaires de toutes et tous".

Les Commerçants intéressés peuvent remplir un formulaire en ligne ou envoyer un mail à reciprocitesans@gmail.com , ils seront recontactés.