Depuis le mois de mars, la vie quotidienne est chamboulée par une crise sanitaire mondiale sans précédent mais l’heure de la rentrée approche à grands pas.

C’est dans cette optique que la commune d’Ans, comme d’autres, a pris des dispositions afin que la vie puisse reprendre un cours plus ou moins normal.

Quand on parle de rentrée, on pense essentiellement à la rentrée scolaire qui aura lieu d’ici quelques jours. C’est ainsi que des travaux ont été effectués dans les locaux scolaires en vue de se conformer aux mesures sanitaires.

Mais la commune d’Ans a décidé d’aller un cran plus loin puisque le collège a décidé de faire tester l’ensemble de son personnel. Et ce sur base volontaire, via la médecine du travail (Liantis), le dispositif retenu par les autorités communales étant le test sérologique développé par la société liégeoise ZenTech.

Soit un test qui se veut rapide (1 minute seulement est nécessaire pour sa réalisation) et dont l’efficacité est prouvée à près de 100 %. Ce test doit permettre d’identifier les porteurs sains (individus immunisés porteurs du virus) et les individus malades. Il n’est pas un "autotest" et ne peut donc être utilisé qu’en hôpital ou par des médecins habilités à le faire.

Durant cette semaine, toutes les personnes qui travaillent pour la commune d’Ans seront donc testées, et ce gratuitement. Le bourgmestre Grégory Philippin se veut attentif aux agents communaux.

Un planning global a été établi et ce mardi sera le jour dédié au personnel enseignant. L’échevine entend rassurer au maximum parents et enfants en vue de cette rentrée pour le moins atypique.

B.B.