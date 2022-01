Le 2 février, c'est bien connu, c'est la chandeleur. Et ce jour-là, on mange des crêpes! La tradition veut, en effet, que l'on mange des crêpes à la chandeleur en l'honneur de l'approche du printemps et de jours meilleurs...

Des crêpes que l'on mange en famille, entre amis, entre collègues... et pourquoi pas entre voisins... C'est ce que propose l'ASBL Récipro-cités, active dans les cités d'Ans, Alleur, Loncin, Xhendremael et Awans. Un peu à l'image de la fête des voisins durant l'été, ici, on organise la "chandeleur des voisins"... Un kit est mis à la disposition des habitants d'Ans et d'Awans qui en font la demande afin d'inviter leurs voisins et/ou amis à partager des crêpes avec eux.

"Une très belle occasion d’échanger des recettes ou d’inviter les enfants à préparer des crêpes ensemble. Soulignons également qu'un concours de photographies de la chandeleur des voisins sera organisé en parallèle de l'événement. Ainsi, les photos les plus conviviales seront récompensées", soulignent Patrice Lempereur et Christopher Gauthy, président et vice-président de Récipro-Cités.

Comment faire pour se procurer un kit? Il suffit de le demander au 0495/91 32 83 ou via info@recipro-cites.be (merci de mentionner votre nom, prénom et adresse pour l'envoi).

Et pour participer au concours, il suffit d'envoyer vos clichés par e-mail, sur la même adresse (info@recipro-cites.be), avant le 15 février.