Cannettes sur les bords des routes, papiers et emballages qui se laissent porter par le vent, chewing-gum et mégots de cigarette jetés un peu partout... Bon nombre de citoyens se plaignent de la saleté dans leur rue, leur quartier, leur commune... Certains ont même décidé de prendre le taureau par les cornes en procédant eux-mêmes au ramassage de déchets lors de balades et on ne peut que les en féliciter!

Partant de ce constat, l'ASBL Récipro-Cités, active dans les cités sociales d'Ans et d'Awans, propose de prendre part à un effort collectif en participant à un grand nettoyage, non pas de printemps, mais d'été... Une première édition qui se déroulera, du 11 juillet au 5 septembre, dans les quartiers et cités d'Ans, Alleur, Loncin, Xhendremael et Awans. Il suffit de choisir le tronçon à nettoyer et de s'inscrire auprès de Patrice Lempereur (0495/91 32 83) ou Vanessa Fossion (0470/31 15 68). Une fois l'inscription réalisée, vous recevrez un kit de nettoyage (gants, sacs...).

Voici les dates fixées pour ces opérations de nettoyage:

- Dimanche 11 juillet, cité Lonay à Ans (phase 1): rendez-vous au Santi à 14 h

- Dimanche 18 juillet, cité du Bourdon à Xhendremael: rendez-vous à l'agora à 14 h

- Dimanche 25 juillet, cité des Saules à Awans: rendez-vous au terrain de basket à 14 h

- Dimanche 1er août, cité Lonay à Ans (phase 2): rendez-vous au Santi à 14 h

- Dimanche 8 août, cité champ d'Aviation à Ans: rendez-vous à l'agora à 14 h

- Samedi 14 août, cité Vandervelde à Loncin: rendez-vous à l'agora couvert à 14 h

- Dimanche 22 août, cité Al'Trappe à Alleur: rendez-vous au terrain de sports à 14 h

- Dimanche 29 août, cité des Charrons à Loncin: rendez-vous sur la placette à 14 h

- Dimanche 5 septembre, ancienne cité des Français à Ans: rendez-vous sur le parking du Colruyt à 14 h

"Un prix d'une valeur de 50 € est prévu pour récompenser les plus assidus. Peu importe où et avec qui, remplissons les poubelles, les cités seront plus belles", soulignent Patrice Lempereur et Christopher Gauthy, président et vice-président de l'ASBL Récipro-Cités.

Covid-19 oblige, les organisateurs signalent que les ramassages seront opérés par petits groupes dans le respect des dispositions en vigueur au moment de l'événement et qu'il conviendra de respecter les gestes barrières ainsi que certaines mesures, comme éviter les rassemblements.