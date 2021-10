Durant le week-end, la zone de police d'Ans/Saint-Nicolas a mené une opération de contrôles, en faveur de la sécurité, sur son territoire. Une vingtaine de policiers ont ainsi été mobilisés.

Une centaine de personnes et de véhicules ont été contrôlés. De plus, ce sont plus de 2 000 plaques d'immatriculation qui ont été passées en revue par le véhicule ANPR de la zone de police. Il s'agit d'un dispositif embarqué à bord d'un véhicule qui scanne automatiquement toutes les plaques d’immatriculation et croise les informations avec les banques de données existantes.

Dans le cadre de cette opération, une personne signalée à rechercher a été interceptée. Plusieurs saisies judiciaires (une arme, des produits stupéfiants...) ont été opérées. De plus, un conducteur s'est vu saisir son permis de conduire et son véhicule.

Diverses autres infractions ont également été constatées et des procès-verbaux ont été rédigés.

La zone de police d'Ans/Saint-Nicolas signale qu'elle mènera, en fonction de ses moyens, d'autres actions de ce type.