Ce vendredi soir, un petit garçon de 5 ans d’Antheit a fait une grosse frayeur à toute sa famille en disparaissant pendant plus d’une heure !

Il était 16 h 50 lorsque Raphaël a disparu du jardin familial à Antheit. Une terrible angoisse a débuté. La famille a tenté de retrouver l’enfant seule, mais en vain. La police de la zone Meuse-Hesbaye a été avertie. Les gros moyens ont été déployés pour retrouver le bambin.

Ainsi, un maître-chien s’est rendu sur place et un hélicoptère a survolé la zone. Des annonces ont été partagées sur Facebook pour tenter de retrouver la trace de Raphaël. L'attente a été longue. Mais après un peu plus d'une heure, c'était le soulagement. A 18 h05, l’enfant a été retrouvé par son grand-père, au plus grand soulagement de tous.

En réalité, le petit garçon a voulu suivre ce dernier qui a quitté les lieux pour se promener dans les bois. L’homme n’a pas vu que l’enfant le suivait. Lorsqu’il a accéléré le pas, Raphaël n’a pas réussi suivre la cadence et est resté dans les environs. C’est en revenant sur place que le grand-père a retrouvé le petit garçon sain et sauf. La famille a sans doute vécu l’heure la plus longue de toute sa vie mais tout est bien qui finit bien !