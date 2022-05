Ce vendredi, la chambre du conseil de Liège a examiné et confirmé le mandat d’arrêt décerné à charge de Lowie P, âgé de 22 ans et originaire de Gooik, dans le Brabant flamand qui est soupçonné de deux tentatives de meurtre ainsi que pour port d’arme prohibée. Pour rappel, le 1er mai dernier, le jeune homme faisait de l’auto-stop à Anthisnes lorsqu’il a tiré en direction du véhicule dans lequel se trouvait un couple de Sérésiens et leur bébé.