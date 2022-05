Le dimanche 20 mars 2022, deux individus ont commis un vol à main armée dans un Carrefour Express du Boulevard de Douai à Liège.

Le premier auteur est passé derrière le comptoir et a menacé la vendeuse avec un pistolet, alors que le second auteur faisait évacuer les clients du magasin.

Les auteurs ont ensuite dérobé le contenu de la caisse et ont finit par prendre la fuite.

Dans le cadre de cette enquête, la police lance un appel à témoins.

Ainsi, le premier auteur s’exprimait en français à la caissière et en arabe à son complice.

Au moment des faits, il portait une casquette claire avec une penne quadrillée. Il était vêtu d’une veste dont la partie supérieure et la capuche sont foncées, et la partie inférieure est bariolée, un pantalon training de couleur foncé avec une bande blanche sur les côtés, des chaussures noires. Il était en possession d’un sac orange.

Le second auteur a le teint mat et les yeux foncés. Il s’exprimait en français et en arabe. Au moment des faits, il était vêtu d’une veste à capuche foncée, d’un pantalon foncé et de baskets foncées à semelle blanche.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.