La Ville de Huy lance un appel à tout photographe amateur ou professionnel dans la perspective d’une exposition rétrospective de l’année 2021. Celle-ci sera visible à l’hôtel de ville d’avril à décembre.

S’y trouveront 12 photographies retraçant les animations qui ont pu égayer la cité du Bassinia durant l’année 2021. Voici la liste retenue : création des fresques murales "Touché, coulé" par l’artiste Matth Velvet ; Flèche wallonne ; "Où est Gary ?" (escargots en puzzle 3D) ; concerts "Out for the summer" (Atelier Rock) ; "Que le spectacle commence !" (escape room et exposition) ; Place aux artistes ; 6e nuit du court-métrage ; Kids Welcome ; Ça Jazz à Huy ; rassemblement des bouquinistes sur les quais de Meuse ; foire du 15 août ; Rencontres Théâtre Jeune Public ; Festival d’Art ; les Unes Fois d’un Soir ; chasse aux Horcruxes Harry Potter ; Festival de la Magie ; festivités de la Sainte-Catherine (marché, journée de l’arbre et bénédiction des animaux) ; Plaisirs de Noël (patinoire, village Horeca, marchés des artisans, expositions, décorations…) ; marché hebdomadaire et enfin escape game au fort de Huy.

Une photo par thème

Toute autre proposition sera soumise à l’analyse du service Événements-Culture chargé de proposer la sélection des photographies au collège communal.

Chaque événement sera illustré par une photo maximum et une seule photographie par participant pourra être sélectionnée. Les photographes intéressés peuvent envoyer leur candidature pour le 28 février, par mail à l’adresse florence.marechal@huy.be. L’envoi doit comporter une photographie (en format jpg) d’une qualité suffisante pour l’impression au format 40 x 60 cm (A2).

Les frais d’impression et d’encadrement seront à charge de la Ville de Huy. Les photographes sélectionnés autoriseront la Ville de Huy à exposer leur œuvre sans contrepartie financière. L’impression de la photographie leur sera restituée lors du démontage de l’exposition.

Plus d’infos au 085/21 78 21.