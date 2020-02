Plutôt charmante cette petite église du 18e siècle qui trône au cœur du village de Souxhon. Elle est même la seule, sur le territoire de la commune de Flémalle, à disposer d’un carillon en état de marche ayant été restauré il y a quelques années ! Le tintement de ses cloches fait partie de la vie dans le village… De plus, certaines œuvres et une partie du mobilier présentent un certain intérêt…

Mais bien qu’elle soit relativement en bon état, la jolie petite église a néanmoins quelques tracas, selon son conseil de fabrique… Raison pour laquelle il lance un appel à la population en vue de récolter des fonds.

Fabrique déchue

"Vous ne le savez peut-être pas mais la fabrique d’église, qui est en charge de l’entretien du bâtiment, n’a aucun subside de la part de l’administration communale. C’est donc sur fond propre que l’église vit. Mais cela ne suffit pas", peut-on lire sur le prospectus ayant été distribué dans le village.

Aucun subside, vraiment, alors que les communes sont tenues légalement de "subvenir à l’insuffisance de revenus" des fabriques d’église ? Mais pour en bénéficier, elles doivent fournir leurs comptes et budgets à la période fixée. À défaut de se conformer à ces dispositions, une fabrique d’église peut être déchue, soit être privée du droit aux subsides… Ce qui est effectivement le cas de la fabrique d’église Saint-Nicolas de Souxhon…

"Cela remonte à plus de 40 ans. La fabrique, à l’époque, a peut-être estimé qu’elle pouvait faire seule mais ce n’est pas le cas à présent. La fabrique n’est pas du tout riche et n’est propriétaire de rien, pas même de l’église qui est une propriété de l’administration communale", précise Pierre Jamart, trésorier du conseil de fabrique de l’église Saint-Nicolas. "J’ai rencontré la bourgmestre et il faut souligner que l’on se montre ouvert à l’administration communale mais pour récupérer le droit aux subsides, nous devons fournir l’acte de déchéance. Le problème, c’est que nous ne l’avons pas retrouvé dans les archives paroissiales et même les plus anciens ne savent pas dire où il pourrait être"…

Alors, dans l’attente d’un éventuel déblocage, le conseil de fabrique invite la population à le soutenir dans sa tâche de deux manières, soit en effectuant un don sur le compte de la fabrique (BE57 0910 0138 7735) soit en participant au repas qui se tiendra le samedi 21 mars (18 h 30) à la salle du comité des fêtes de Souxhon (réservations au 0486/34 36 09).

"Ce comité n’a rien à voir avec la fabrique d’église mais nous tenions à organiser ce repas à Souxhon. C’est, pour les gens, une manière de soutenir l’église de leur village tout en passant un moment convivial", souligne Pierre Jamart.