La cour d'appel de Liège a entamé jeudi l'examen du dossier de Thierry T., un habitant d'Ensival âgé de 54 ans suspecté d'avoir assassiné d'Anny Ku en 2016. Condamné à 24 ans de prison en 2018, le prévenu pourrait être acquitté à la lumière de nouveaux rapports d'expertise réalisés après sa condamnation en première instance. Thierry T. avait été condamné en juin 2018 à 24 ans de prison par la chambre criminelle du tribunal correctionnel de Verviers pour l'assassinat d'Anny Ku, une Verviétoise de 40 ans.

Les faits avaient été commis le 29 septembre 2016. Le corps de la victime avait été découvert par le prévenu, qui se promenait dans les bois de Pepinster. Immédiatement suspecté d'avoir commis les faits, Thierry T. avait affirmé avoir assisté au suicide de la victime.

Sa version n'avait pas résisté à l'analyse des médecins légistes, notamment concernant des lésions occasionnées par des coups de couteau. Thierry T. est suspecté d'avoir tué la victime pour vivre avec une ancienne compagne, de 33 ans sa cadette.

Après sa condamnation en première instance, des médecins ont cependant observé une tâche dans le cerveau de Thierry T. De nouveaux experts psychiatres ont été désignés et ont mis en évidence un syndrome frontal qui existait déjà au moment des faits. Entendus devant la cour d'appel, les experts ont estimé que Thierry T. était affecté d'un trouble au moment des faits et que ce trouble subsiste actuellement. Ils ont aussi évoqué une nécessité de soins et d'encadrement sur le plan judiciaire.

Le rapport des experts pourrait conduire à l'acquittement de Thierry T. ou, s'il est nuancé, à un internement en défense sociale.

Le réquisitoire et les plaidoiries auront lieu le 25 juin.