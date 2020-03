Ils font preuve d’un bel élan de solidarité.

Les supporters du RFC Liège sont bien connus pour leur grand cœur. En 2011, alors que le club était aux portes de la mort, ce sont eux qui l’ont porté à bouts de bras, faisant de nombreux sacrifices pour ne pas voir leur club partir en poussières. Argent des vacances, des cadeaux, … tout cela allait dans une même cagnotte.

Depuis le club se porte bien mieux et la reprise par Jean-Paul Lacomble et d’autres investisseurs a permis de retrouver une certaine stabilité.

Aujourd’hui, ce n’est plus le futur du club qui tracasse les supporters mais bien l’épidémie de coronavirus qui frappe le monde et notre pays. Il y a quelques jours, ils ont apposé des banderoles de soutien aux abords des hôpitaux du CHU de Liège et de la Citadelle, en soutien aux blouses blanches.

Ils sont maintenant à la recherche de fonds pour tenter d’aider les personnes atteintes par le Covid-19. Leur premier objectif ? Récolter 35.000€ pour pouvoir financer un respirateur. De cette somme, ils ont déjà 8.000€ qu’il restait du sauvetage du club. Il faut donc trouver au minimum 27.000€.

En 1994, les fervents Sang et Marine avaient créé le slogan Liège-Vivra. Il est maintenant devenu "Liège-Sur-Vivra". "Les 8000 euros qu’il restait, étaient au départ destinés à la construction du futur stade à Rocourt. Mais nous sommes ici touchés par la plus grave crise depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale."