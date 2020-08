Mobilité La Ville de Liège a prévu de mettre à disposition des vélos… gratuitement !

La Ville l’annonce et le confirme, elle mise aujourd’hui sur le vélo et la mobilité douce au sens large… l’après-Covid sera donc marqué par le deux-roues. Aujourd’hui, une idée a d’ailleurs germé : faire profiter les citoyens impactés par le Covid du service Vélocité… "Nous ne savons pas encore qui pourra en profiter, les modalités ne sont pas encore fixées.", nous précise-t-on au cabinet de Gilles Foret, échevin de la Mobilité… "Le nombre de cycliste dans la ville augmentait déjà avant la crise sanitaire, mais il est certain que cette crise a eu un effet accélérateur". D’où cette idée… afin d’éviter un recours massif à la voiture…

Selon une récente étude en effet, il semble que les usagers des transports en commun souhaitaient ne plus les emprunter afin de réduire le risque d’attraper le Coronavirus. Une grosse partie d’entre eux s’est donc dirigée vers le vélo.