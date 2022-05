Le Château des Thermes a troqué son style rococo pour un nouveau design, plus moderne, plus lumineux et davantage ancré dans la nature. Un véritable lifting que l’on doit à la tragédie des inondations de juillet dernier, qui avaient ravagé l’établissement… La Vesdre a inondé le château à hauteur d’1,80 m. Caves et rez-de-chaussée ont été dévastés : 160 000 litres de boue et d’eau sale ont été évacués. "On a tout perdu, tout était vide, jusqu’aux petites cuillères", souligne le directeur Gilbert Lodomez. Des dégâts évalués à 10 millions d’€.

