Liège Pour la députée Écolo Véronica Cremasco, ce plan est pertinent… visionnaire même ! Pour Mauro Lenzini (PS), le masterplan vend... du vent !

Le 3 septembre dernier, le ministre wallon de l’Économie et de l’Aménagement du territoire Willy Borsus assistait à la présentation officielle du très attendu Masterplan de reconversion des sites d’ArcelorMittal en région liégeoise, soit des sites de Chertal à Oupeye, du HFB d’Ougrée, du HF6 et de la Cokerie de Seraing. Au total, 282 hectares dont la majeure partie se situe à Chertal (180), les trois autres sites étant d’une superficie moyenne de 34 ha.

Le travail mené par une équipe pluridisciplinaire, emmenée par le bureau urbaniste et paysager Agence Ter, a permis d’identifier des axes stratégiques en vue de la reconversion de ces friches industrielles. Ces axes sont l’économie circulaire, les énergies renouvelables et l’hydrogène, l’acier et les industries décarbonés, la filière bois, la logistique et les industries culturelles et créatives. Ce sont ainsi diverses fonctions qui pourraient y être développées, des PME et industries à des logements en passant par des bureaux et autres structures de loisirs…

On précise par ailleurs que l’identité de chaque site a été prise en compte (cadre plus urbain pour le HF6 par exemple, moins pour Chertal) pour une reconversion pertinente et respectueuse de l’environnement direct.

Faut-il le rappeler ? Ces reconversions sont majeures pour la région liégeoise et la présentation a déjà fait réagir, en commission au parlement ce mercredi, avec des avis parfois très divergents. La députée Ecolo Véronica Cremasco ingénieur architecte de formation et présidente de la commission de l’Aménagement du territoire, juge ce plan pertinent, visionnaire même…