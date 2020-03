L’affaire avait fait grand bruit lorsque deux agriculteurs avaient fait peser une menace sur l’édition 2020 du festival des Ardentes, qui était annoncé pour la première fois à Rocourt (rue de la Tonne). Expulsés des terres qu’ils cultivent depuis 40 ans - sans en être toutefois propriétaires -, les deux fermiers avaient en effet été jusqu’à retourner l’ensemble des 25 hectares convoités par les Ardentes, le 22 janvier dernier. Et les organisateurs de craindre le pire pour l’édition 2020…

Ce 6 mars toutefois, un accord a été trouvé entre les organisateurs du festival, les agriculteurs et les avocats des deux parties qui s’étaient retrouvés devant le juge de paix. Dans un communiqué commun, ils ont fait état de cet accord : "Parallèlement aux procédures judiciaires engagées, des discussions ont été entreprises entre la Ville de Liège, la Société wallonne du Logement [NDLR : propriétaire], l’organisateur du Festival et les deux agriculteurs. Au terme de ces discussions, un accord transactionnel, favorable aux intérêts de l’ensemble des parties, a été conclu ce 6 mars 2020", ont-ils indiqué.

Cela met donc un terme définitif à ce litige et, tandis que les agriculteurs se sont engagés à remettre le terrain en état, les Ardentes ont pu confirmer que le festival se déroulerait bien à Rocourt en 2020… mais également lors des 4 éditions suivantes. Une nouvelle convention ayant été finalisée avec la SWL.

Montant secret

Tout est bien qui finit bien donc… même si l’accord en question restera secret, c’est une des clauses de celui-ci. Preuve que les tensions ont été vives entre toutes les parties impliquées dans cette affaire. Pour rappel en effet, la SWL, ayant passé une convention avec les Ardentes, s’était retrouvée dans une impasse lorsque ces deux agriculteurs s’étaient manifestés… eux qui exploitaient le terrain depuis 40 ans. Comment est-ce arriver ? Tout simplement car les agriculteurs n’étaient pas signalés dans les "comptes"… puisque ceux-ci exploitaient le terrain gratuitement.

L’expulsion aurait dès lors dû être aisée ? Pas tout à fait puisque les agriculteurs, qui avaient déjà semé et, dès lors, investis en vue d’une rente lorsque l’heure de la récolte serait venue, pouvaient logiquement réclamer une indemnité. Initialement, le montant demandé s’élevait à 150 000 euros… mais les propriétaires du terrain estimaient que la somme de 25 000 euros était plus juste. On se situe, probablement, entre les deux…