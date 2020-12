Ce jeudi 17 décembre, la CSC et le SLFP annoncent une action au sein des services ouvriers de la Ville de Liège.

Comme l'indiquent en effet ce mardi les deux syndicats en front commun, "la Ville de Liège a décidé, unilatéralement, de revoir son système de calcul des jours de congés. Or, ce nouveau mode de calcul risque de pénaliser de nombreux membres du personnel ouvrier, essentiellement des services de la voirie et de l’environnement". Inacceptable pour la CSC et le SLFP. "L'autorité a décidé de convertir les jours de congés en heures", précise Christophe Kinot, délégué principal CSC Services publics à la Ville de Liège. "Ce changement risque d’avoir des conséquences négatives pour quelques centaines d’ouvriers, essentiellement ceux relevant des services de la voirie et de l’environnement. La perte de congés pourrait aller jusqu’à 3 jours sur l’année ! Ce n’est pas tolérable".

Pour cette raison, un préavis d’actions a été déposé par la CSC et le SLFP. Ce jeudi 17 décembre, un arrêt de travail aura donc lieu dans les services ouvriers de la Ville et une action symbolique sera menée devant deux dépôts. "De 6h à 11h, nous manifesterons notre opposition à cette réforme du calcul des congés devant les dépôts de la rue de Namur et de la rue de la Tonne", précise Christophe Kinot.

Cette première action pourra en amener d’autres, insistent encore les syndicats... "si la Ville maintient sa position".