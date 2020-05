Le 27 avril dernier, un Liégeois s'est rendu chez son ex-compagne, afin de reprendre ses affaires mais égalemnt le chien qu'ils avaient en commun. La séparation était compliquée et, lorsqu'il est arrivé chez son ex, une dispute a éclaté. L'homme est alors devenu violent, il n'a pas hésité à lui porter plusieurs coups, aux bras et aux avant-bras. La victime, blessée et terrorisée, n'avait pas osé expliqué les faits ou remettre un certificat d'incapacité de travail, par peur... L'homme était recherché, il a été privé de liberté et déféré au parquet ce samedi matin. Son dossier a été mis à l'instruction.