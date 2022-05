Liège La fresque peut sembler artistique à l’entrée de la rue Grétry… il s’agit d’une publicité (à peine) déguisée.

La question avait été posée voici quelques semaines aux autorités locales liégeoises par le groupe Vert Ardent : que fait cette "fresque" aux allures d’art urbain, à l’entrée de la rue Grétry, sur un gigantesque mur visible de tous (le long de la Dérivation) ? Comme le constatait en effet le conseiller Vert Ardent Pierre Eyben, plutôt que d’art urbain, il était bien ici question de publicité semblant s’être approprié l’espace public. Illégalement ? Aujourd’hui, il semble en effet que cette fresque est bien "peinte" illégalement. Une infraction a en tout cas été constatée.

"Depuis quelques jours, une énorme publicité pour un organisme qui propose des crédits en ligne est apparue sur les pignons de l’immeuble situé à l’angle de la rue Grétry et du quai de Longdoz", indiquait l’élu lors du dernier conseil communal à Liège. "Autant l’on peut se réjouir de voir joliment peints par des artistes de nombreux pignons d’immeubles à travers la ville, autant le fait de détourner ce concept pour faire de la publicité commerciale, qui plus est pour un organisme spécialisé dans les crédits à la consommation dont on connaît les conséquences parfois dramatiques en matière de surendettement, pose question".