Le beau-père a écopé de 5 ans de prison avec un sursis probatoire partiel.

Gaëtan, 30 ans, a écopé de 5 ans de prison avec sursis probatoire pour la moitié de la peine pour avoir frappé et soumis à un traitement inhumain les trois enfants de sa compagne. Il a également porté des coups à cette dernière qui, âgée de 31 ans, a écopé de 2 ans de prison avec sursis probatoire pour non-assistance à personne en danger envers ses enfants. C’est son époux, père des enfants, qui a déposé une plainte à la police après avoir appris que celle-ci était frappée et séquestrée tout comme ses trois enfants par Gaëtan.

La dame avait expliqué que son nouveau compagnon était un fou dangereux, qu’il avait déjà fait de la prison, que c’était un pervers et un drogué. Entendu, Gaëtan a déclaré avoir rencontré la dame via Facebook. Un habitué des réseaux sociaux : il a déjà écopé d’une peine de 2 ans de prison avec sursis probatoire pour avoir frappé une jeune fille rencontrée sur Badoo et diffusé sur Facebook des images pédopornographiques d’une autre petite amie, mineure d’âge.

La première avait été tabassée au domicile de Gaëtan. Les policiers ont constaté qu’elle présentait des rougeurs au-dessus de l’œil gauche. Après une discussion sur le site Badoo, elle a accepté de venir chez lui. Mais dès le départ, il s’est montré violent avec elle. Il lui a fait subir plusieurs scènes de coups alors qu’il était alcoolisé. La nouvelle compagne de Gaëtan a confirmé qu’il se montrait encore plus violent quand il avait bu. Lorsqu’il a appris qu’elle était enceinte de lui, il lui a porté un violent coup dans le ventre. Les enfants ont expliqué avoir été mis dans des baignoires, aspergés d’eau froide, obligés de dormir à terre, attachés avec les mains dans le dos alors qu’ils étaient déshabillés et que leur maman les frappait aussi avec une pantoufle.